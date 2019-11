Disney Plus coloca alerta no início de filmes antigos potencialmente ofensivos

A Disney Plus, o novo serviço de streaming que chegará a alguns países da Europa no final de março (ainda não se sabe se Portugal estará entre eles), terá avisos no início de alguns filmes clássicos disponíveis na plataforma, que alertam para cenas ou diálogos que podem ser consideradas ofensivos. Uma mensagem exibida antes de filmes como Dumbo, Fantasia e Peter Pan avisa que a exibição é feita tal como foi produzida originalmente, e que "pode conter representações culturais desatualizadas".

A decisão de colocar um aviso antes da reprodução de filmes desencadeou tanto elogios por parte de pessoas que consideram a medida um ato de responsabilização, como críticas de quem considera o discurso pouco prudente.

"Parece um primeiro passo", disse Michael Baran, sócio da empresa de consultoria de diversidade e inclusão InQUEST Consulting, ao jornal Washington Post. "Acho que eles [a Disney] podem ser muito mais fortes não só no que estão a dizer no aviso, como também no que estão a fazer."

A Disney tem sido alvo de críticas devido à existência, em filmes antigos, de personagens que promovem estereótipos racistas. Os corvos do filme Dumbo são considerados um exemplo de uma representação inapropriada de afro-americanos.

Shilpa Davé, professora americana de estudos dos media, disse, também ao Washington Post, que o aviso da Disney Plus é uma forma apolítica e passiva de reconhecer o diálogo cultural da sociedade sobre racismo e diversidade.

Walt Disney, fundador da empresa, é hoje acusado de ter sido racista e misógino, devido aos conteúdos que permitia aparecer em filmes da Disney.

"Anti-semita? Verifica-se. Misógino? CLARO! Racista? Por favor, ele fez um filme ("O Livro da Selva") sobre como cada um deve ficar 'com a sua espécie' no auge da luta pela segregação!", escreveu a realizadora Abigail Disney (sobrinha-neta de Walt Disney), numa publicação no Facebook.

A Disney fez algumas versões de ação ao vivo dos seus filmes, em que altera algumas personagens para mudar conteúdos considerados sensíveis. Mas isso pode não ser suficiente, sublinha Shilpa Davé. A professora de estudos dos media diz que estas novas versões continuam a evocar os originais, e por isso uma simples mudança de personagens não resolve o problema.