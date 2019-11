Greta Thunberg já tem boleia para a Cimeira do Clima em Espanha 

Depois de atravessar o Atlântico rumo a Nova Iorque, num veleiro movido a energia solar, para participar na Cimeira do Clima agendada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, Greta Thunberg prepara-se para a viagem de regresso à Europa.

A viagem não deveria ocorrer tão cedo, mas com a alteração do local do próximo encontro daquela agência, que deveria ser no Chile, a jovem foi obrigada a alterar os planos. Assim, mal o presidente chileno, Sebastián Piñera anunciou que não iria organizar o evento devido aos protestos que se registavam no país, Greta fez saber que, nesse caso, estava novamente a precisar de boleia – de forma a poder estar no encontro que se vai realizar em Madrid entre 2 e 13 de dezembro.

Assim, se tudo correr como previsto, larga esta quarta-feira, dia 13, dos Estados Unidos, a bordo de um catamarã com Riley Whitelum e Elayna Carausu, um casal de celebridades do YouTube. Conhecido como Sailing La Vagabonde, vivem no barco com o seu bebé, cumprindo, obviamente, as exigências ambientais da adolescente sueca, que se recusa a viajar de avião, por causa do impacto para o planeta. Ou seja, a embarcação é movida energia solar, contando ainda com uma turbina de água. A viagem a partir de Hampton, na Virgínia, pode demorar cerca de três semanas, e com Greta seguem ainda o seu pai, Svante Thunberg e Nikki Henderson, um marinheiro profissional britânico.

Ainda não se sabe para onde a jovem sueca irá depois, mas os líderes do movimento estudantil português, responsável pelas greves climáticas no nosso país, já fizeram saber que convidaram a mediática adolescente sueca para estar em Lisboa no fim do mês de novembro, antes da sua partida para Madrid. Um convite já oficialmente aprovado pelos deputados da comissão parlamentar de Ambiente.