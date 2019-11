Facebook está a aceder secretamente à câmara dos utilizadores

A segurança e a privacidade dos utilizadores do Facebook está a ser posta em causa devido a uma falha no sistema, que faz com que a câmara do iPhone seja ativada sempre que as pessoas abrem o feed de notícias. Este erro está a deixar utilizadores preocupados por poderem estar a ser filmados sem consentimento.

A falha foi descoberta depois de algumas pessoas repararem que a app ocasionalmente movia o feed para o lado direito do ecrã, tornando-o mais pequeno, e a câmara do telemóvel abria, aparecendo em toda a volta. Um utilizador partilhou um vídeo em que mostra a falha no sistema no seu iPhone, que atingiu as 168 mil visualizações.

O Facebook diz que o acontecimento se deve a uma falha no sistema e que, ao tentarem corrigir um erro, causaram outro. Não há indicações de que fotografias ou vídeos estejam a ser enviados para os seus servidores. Num comunicado oficial, o Facebook afirma que já submeteu a correção do problema à Apple para que se resolva a situação.

Guy Rosen, vice-presidente de integridade da app, escreveu um tweet a explicar o sucedido. “Descobrimos recentemente que a nossa app para iOS foi lançada incorretamente. Ao tentar corrigir essa falha na v246 [versão], introduzimos inadvertidamente um bug que faz com que a app navegue parcialmente para o ecrã da câmara quando se toca numa fotografia. Não temos provas de que fotografias/vídeos tenham sido enviados devido a isto.”

Enquanto o processo não é finalizado, por motivos de segurança os utilizadores podem ir às configurações do iPhone para impedir a app do Facebook de aceder à câmara.