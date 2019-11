Vídeo de rapaz de 10 anos a estudar num tablet exposto numa loja comoveu a Internet

Guilherme Santos, 10 anos, foi filmado numa loja da Samsung num centro comercial de Recife, no Brasil, a utilizar um tablet em exposição para fazer trabalhos de geografia. O vídeo foi partilhado na sexta-feira, 8, por um funcionário da loja que percebeu que o rapaz estava a utilizar o aparelho eletrónico para estudar.No vídeo pode ver-se Guilherme com uma mochila às costas a tirar apontamentos no caderno enquanto faz pesquisas no tablet. Ao mesmo tempo ouve-se a voz do funcionário da Samsung, Carlos Silva, a explicar o que se está a passar. O vídeo ultrapassou as 300 mil visualizações e comoveu a Internet.

Guilherme não tem computador em casa e por isso utilizava o da loja do centro comercial para fazer os trabalhos de casa. A mãe é auxiliar na escola do filho e faz trabalhos extra para ter dinheiro para sustentar a família. A popularidade da história de Guilherme chegou à Samsung, que lhe ofereceu um tablet.

A agência Razões Para Acreditar, que partilha assuntos humanitários, criou uma página de angariação de fundos para o ajudar nos estudos. O objetivo é atingir os €5 mil, e já foram doados até agora €3400.