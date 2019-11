PSP lança aviso sobre burlas através do MB Way 

O aviso está na página de Facebook da Polícia de Segurança Pública (PSP) e é muito claro: cuidado quando lhe disserem que, para pagar algo por MB Way, tem de associar a sua conta bancária ao número de telemóvel de outra pessoa. Ao que avança a PSP, é um modus operandi muito usado pelos burlões nos últimos tempos: só nos primeiros cinco meses de 2019, foram registadas 135 ocorrências feitas desta forma. Ao longo do ano passado, somaram-se 99 casos.

O procedimento é relativamente simples: as vítimas estão a anunciar a venda de objetos em sites de comércio - os exemplos usados são o OLX e o Custo justo – e os burlões apresentam-se como supostos compradores. Aproveitando o desconhecimento sobre a forma como funciona a aplicação MB way – que não exige qualquer ida ao multibanco –, começam por se mostrar interessados na compra. Depois, no contacto telefónico, aproveitando o desconhecimento sobre a forma como a aplicação funciona, conseguem convencer quem está a vender a dirigir-se a um terminal ATM para, alegadamente, o pagamento ser efetuado via MB Way.

As vítimas têm sido então induzidas a associar o número de telemóvel do suposto comprador à sua conta – permitindo assim ao burlão entrar na sua conta bancária e fazer levantamentos indevidos, já que uma das vantagens daquela aplicação é levantar dinheiro das máquinas sem ser preciso usar o cartão multibanco.

Assim, o melhor é seguir as recomendações divulgadas pela PSP

1. Se não compreende o funcionamento da aplicação MB WAY, recuse o pagamento por esta via;

2. Em caso de dúvida, solicite informação ao seu Banco sobre o funcionamento do MB WAY antes de o utilizar;

3. Tente sempre fazer os negócios de forma presencial se estiver na mesma área geográfica do comprador;

4. Tente receber os pagamentos presencialmente ou através de transferência bancária;

5. Nunca siga instruções de desconhecidos para fazer pagamentos por MB WAY.