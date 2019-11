Há três decisões na vida a separar aqueles que fazem daqueles que sonham, segundo Warren Buffett  

É o principal acionista (e presidente do conselho de administração tal como diretor executivo) do Berkshire Hathaway, grupo que gere uma série de empresas. O dono, Warren Edward Buffett, 89 anos, um investidor e filantropo americano, está constantemente no topo da lista da Forbes das pessoas mais ricas do mundo. Chegou a ocupar o primeiro lugar em 2008, e continua a ser considerado o mais bem sucedido investidor do século XX – ele que, ao lado de Bill Gates, se tem multiplicado em iniciativas globais, desde que em 2010 começaram a recrutar milionários que se comprometessem a doar pelo menos metade do seu património para projetos sociais, durante a vida ou em testamento.

Por tudo isto, chamam-lhe o "Oráculo de Omaha", a maior cidade do estado do Nebraska, onde Buffet nasceu – e é consensual que as suas palavras devem ser levadas a sério. Eis as suas três lições inspiradoras que, garante, transformam o maior sonhador do universo num verdadeiro empreendedor.

1. Não arrisque aquilo que tem para conseguir algo que não precisa;

“Correr riscos por algo que não é efetivamente importante para nós não faz qualquer sentido. Nem me interesse se as hipóteses de sucesso são de 1 para 99 ou de 1 para mil."

2. Invista em relacionamentos com pessoas honestas e éticas.

"A escolha não tem dificuldade. A pessoa certa é aquela que é generosa, honesta e que dá crédito a outras pessoas pelas suas próprias ideias".

3. Avalie o sucesso da sua vida através de uma palavra: amor.

Na sua biografia, Buffett explica que a maior medida de sucesso na vida é o resultado da equação "número de pessoas que desejamos amar” sobre “as que realmente amamos".

Isto tudo para dizer que há pessoas que morrem obscenamente ricas e outras que recebem prédios inteiros em seu nome, mas sem ninguém a seu lado, que as ame verdadeiramente. “O teste final de como se viveu a sua vida resume-se ao amor acumulado. E o problema é que o amor não se pode comprar. Pode-se comprar sexo. Pode-se comprar companhia para jantar. Mas a única forma de se obter amor é ser amável. É assim que funciona: quanto mais amor se dá, mais se recebe”, remata Buffett.