Vírus do Atlântico chegou ao Pacífico e infetou centenas de mamíferos

Lontras e focas no Oceano Pacífico, na costa do Alasca, foram infetadas com um vírus que só tinha sido visto em animais no Atlântico. Um estudo publicado na revista científica Nature diz que o fenómeno se deve ao derretimento do gelo no Ártico e avisa que as mudanças climáticas podem espalhar doenças para novas áreas e animais.

Tracey Goldstein, uma das investigadoras, achou curioso análises efetuadas a lontras marinhas do Pacífico terem dado positivo para o vírus da cinomose, em 2004 – dois anos após um grande surto ter afetado focas europeias. A análise genética mostrou que os dois grupos de animais partilhavam a mesma infeção, e Goldstein questionou-se como é que o vírus de um mamífero doente podia ter passado assim de um oceano para o outro.

Até 2002, os mares em redor do Círculo Polar Ártico permaneceram congelados. No entanto, naquele ano, o espaço entre o Atlântico Norte e o Pacífico encontrava-se descongelado no final do verão. Goldstein sugere que embora as lontras não se afastem de "casa", as focas poderão ter levado o vírus do Atlântico ao Pacífico.

Charles Innis, veterinário que não participou no estudo, disse ao jornal New York Times que encontra outras explicações para o acontecimento: “Um cético pode argumentar que talvez esse vírus possa ser transmitido através de um hospedeiro intermediário, como um pássaro, que pode voar a longa distância.” O veterinário sugere aindaque o vírus pode ter sido transmitido pela água de lastro dos navios, e diz que mesmo o comércio ilegal de animais, ou carne contaminada enviada de uma costa para a outra, pode espalhar um vírus.

O vírus da cinomose pode ser fatal entre as focas. Centenas delas foram encontradas mortas em 2018, ao longo da costa de Nova Inglaterra, EUA, de Massachusetts ao Maine, devido a infeções como cinomose e gripe.

Segundo Goldstein, os surtos chegam em ciclos, porque os animais criam imunidade à infeção. A cada 5-10 anos, à medida que nascem novas focas e lontras, e a imunidade geral diminui, a população volta a tornar-se suscetível e ocorre outro surto.

O último estudo de anticorpos terminou em 2016, pelo que não se sabe se o vírus se voltou a espalhar desde então. Mas Goldstein preocupa-se que um novo ciclo de infeção possa estar para breve. “Os canais no gelo parecem estar abertos todos os anos, então estes eventos raros podem tornar-se mais comuns”, disse a investigadora.