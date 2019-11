Caranguejo-da-neve vendido em leilão por €42 mil, ultrapassando o recorde do Guinness

Esta quinta-feira, 7, um caranguejo-da-neve foi leiloado em Tottori, no Japão, por €42 mil. Segundo a divisão de promoção da pesca do município de Tottori, este é o preço mais alto alguma vez pago por um caranguejo-da-neve. O crustáceo pesava 1,2kg e media 14,6 cm. O vencedor foi Tetsuji Hamashita, presidente do retalhista Hanashita Shoten.

O caranguejo será servido num restaurante do bairro de Ginza, em Tóquio.

“Eu sei que é extremo. Mas é a tradição”, disse Hamashita à CNN. “Tenho a certeza de que o sabor do caranguejo corresponde ao preço.”

A temporada de caça do caranguejo teve início dia 6 deste mês, com o primeiro leilão a decorrer no dia seguinte. Era esperado que a oferta vencedora chegasse perto dos €25 mil. Segundo os organizadores, os participantes do leilão também ficaram surpreendidos com o preço final, tendo aplaudido com entusiasmo o vencedor.

O caranguejo-das-neves é uma iguaria muito procurada no Japão, e pode encontrar-se nas águas de Tottori, na principal ilha japonesa de Honshu, entre Osaka e Hiroshima. São tradicionalmente colhidos nos meses mais frios.

O nome “cinco estrelas” vem da forma do caranguejo e também da sua alta qualidade.