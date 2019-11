Rapper T.I. diz que submete a filha a exames para verificar se ainda é virgem

T.I., rapper e ator, gerou polémica ao revelar que leva a filha, hoje com18 anos, ao médico anualmente para verificar o estado do seu hímen - para saber se ainda é virgem. Esta prática é considerada "humilhante" e "traumática" pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

No podcast Ladies Like Us, quando questionado sobre educação sexual, T.I. fez uma confissão que chocou muitas pessoas. "Não só tivemos 'a conversa' como temos viagens anuais ao ginecologista para verificar o seu hímen. Sim, eu vou com ela. Diria que, aos 18 anos, o seu hímen permanece intacto."

O rapper reconhece que o hímen de uma mulher pode ser quebrado de outras formas além do sexo. Os próprios médicos disseram-lhe que isso pode acontecer durante a prática de atividades como equitação, ciclismo ou atletismo. T.I. diz, no entanto, que a filha não pratica nenhuma dessas atividades, e que portanto um hímen intacto prova a virgindade.

Em 2018, testes de virgindade como este foram condenados por três agências das Nações Unidas: Organização Mundial da Saúde, Conselho de Direitos Humanos da ONU e ONU Mulheres. Pode ler-se numa declaração: "Essa prática medicamente desnecessária e muitas vezes dolorosa, humilhante e traumática, deve terminar. A OMS afirma que não há evidências de que nenhum dos métodos possa provar se uma mulher teve ou não relações sexuais."

Um porta-voz do Departamento de Saúde do Estado de Nova Yorque descreveu os testes como "um ataque a mulheres jovens sem base científica ou médica"

A revelação de T.I. provocou reações de repulsa pela Internet.