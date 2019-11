Jogador profissional de Fortnite proibido de jogar para o resto da vida por ter feito batota

Jarvis Kaye, jogador profissional de Fortnite e youtuber com dois milhões de seguidores, foi permanentemente proibido de jogar Fortnite por ter feito batota. Ao publicar vídeos em que recorria ao uso de aimbots (software que melhora a pontaria no jogo), o jovem expôs as suas estratégias ilegítimas para ganhar vantagem no Fortnite. Ao inteirar-se da situação, a Epic Games (empresa que desenvolve o jogo) baniu-o para sempre.

Kaye publicou um vídeo, a chorar, em que fala acerca do sucedido e diz aos seus dois milhões de subscritores que não sabia que as suas ações levariam a uma repreensão destas. “Tudo o que eu pensava enquanto fazia esses vídeos era no quão divertidos e interessantes seriam para vocês”, diz o jovem.

O uso do software aimbot é proibido pelas regras do Fortnite, e os jogadores que o utilizam correm o risco de ter a sua conta bloqueada e excluída. Algumas versões de aimbots incluem vírus e os utilizadores podem ter os seus dados privados roubados.

“Não me passou pela cabeça pensar que podia ser banido do Fortnite para a vida por causa desses vídeos” diz Kaye em vídeo, acrescentando que queria deixar claro que nunca recorreu a esse tipo de estratégia em modo de jogo competitivo.

A Epic Games não perdoa a violação de regras do jogo. “Temos uma política de tolerância zero para o uso de truques” diz um porta-voz da empresa ao jornal The Independent.

Kaye pediu desculpas publicamente à Epic Games e pediu que reconsiderassem a decisão.