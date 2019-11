Facebook muda logótipo para evitar confusão com... o Facebook

A empresa Facebook, detentora da rede social também chamada Facebook, quer evitar a confusão entre ambas mas, em vez de mudar o seu nome, como o Google fez com a Alphabet, vai mudar o seu logótipo. O novo desenho ainda é apenas a palavra Facebook, mas está em maiúsculas ao contrário do logótipo da rede social que está em minúsculas. A empresa que começou como uma rede social exclusiva para estudantes de Harvard, divulgou uma imagem animada onde mostra o seu novo símbolo em várias cores consoante a plataforma onde é visualizado.

"As pessoas devem saber quais as empresas que fazem os produtos que usam", afirmou o diretor de marketing Antonio Lucio em comunicado, acrescentando que a introdução de um novo logótipo da empresa vem diferenciar "ainda mais a empresa Facebook da aplicação Facebook, que manterá o seu próprio nome" e aspeto gráfico.

"Em junho começamos a incluir 'do Facebook' em todos as nossas aplicações. Nas próximas semanas, começaremos a usar a nova marca nos nossos produtos e materiais de marketing, incluindo um novo site da empresa", adiantou ainda. O número de plataformas detidas pela empresa Facebook foi crescendo ao longo dos últimos 15 anos - Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp - além de outras que possuem uma participação de mercado muito menor ou ainda não foram lançadas.

No início deste ano, os executivos da empresa foram convocados para um briefing urgente pelo comissário de proteção de dados da Irlanda (sede europeia do centro de dados do Facebook) após confirmarem os planos de integrar as plataformas do Facebook, WhatsApp e Instagram. Esses planos pretendiam que a empresa juntasse a sua coletânea de dados de milhões de utilizadores das suas plataformas de todo o mundo, potencialmente colocando-a em conflito com as rigorosas leis da UE sobre a forma como as empresas lidam com dados pessoais.