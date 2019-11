Piloto banido para sempre, depois de deixar uma passageira entrar na cabina

Um piloto da companhia aérea chinesa Air Guilin foi banido de voar, na sequência de ter sido descoberto que deixou uma mulher sentar-se na sua cadeira, aparentemente em pleno voo. A mulher posou então para uma fotografia, a sorrir e com os dedos em V. A foto tornou-se viral na rede social chinesa Weibo.

O incidente ocorreu no dia 4 de janeiro no voo GT1011, que ia da cidade de Guilin para Yangzhou, na China, de acordo com o jornal The Global Times. A fotografia mostrava uma mulher sentada com bebidas num tabuleiro à sua frente, e foi publicada com a legenda "Graças ao Capitão. Tão feliz".

A companhia aérea chinesa baniu o piloto, embora não tenha ficado claro se ficou proibido de exercer todas as funções. A Air Guilin disse num comunicado que o piloto "violou os regulamentos ao permitir que pessoas alheias ao serviço entrassem na cabina".

De acordo com a Administração de Aviação Civil da China, os passageiros só podem entrar na cabina com aprovação especial ou em circunstâncias "necessárias". Manter a cabina inviolada tornou-se uma preocupação depois dos ataques de 11 de setembro de 2011 às Torres Gémeas, em Nova Iorque.

"A segurança dos passageiros é a prioridade da Air Guilin. Adotamos uma abordagem de tolerância zero contra qualquer comportamento inadequado e não profissional que possa arriscar a segurança da aviação", disse a transportadora chinesa. Outros membros da equipa envolvidos no incidente foram também suspensos indefinidamente, enquanto a investigação está a decorrer.

O ano passado, a companhia aérea Donghai Airlines suspendeu também um piloto durante seis meses e revogou as suas qualificações como instrutor de voo, depois de este ter permitido que a sua mulher entrasse na cabine do avião.