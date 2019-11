Casal alemão expulso de cruzeiro por fazer demasiado barulho durante o sexo

Volker e Renate F., marido e mulher, foram forçados a sair do cruzeiro pelas Caraíbas em que se encontravam na madrugada do primeiro dia de viagem, em abril. Quando o navio parou na ilha Barbados, o casal teve de sair.

Durante a viagem no navio TUI Cruises Mein Schiff 5, Renate F. e Volker receberam uma visita de um gerente e de um membro de segurança, que os levou para uma reunião com um homem cuja identidade não foi revelada. O casal foi informado que estava a ser expulso a pedido do capitão, e a mulher chegou à conclusão de que seria pelo barulho que tinha feito com o marido durante o sexo. Mas admite que o casal também discutiu ruidosamente, depois.

O casal alega que, após dois dias de espera na ilha, conseguiu um voo para Paris, onde passou a noite antes de apanhar um comboio para Frankfurt.

A TUI Cruises disse ao jornal Reise Reporter que os convidados foram expulsos para “se protegerem a si mesmos e aos restantes viajantes.” Um porta-voz da linha de cruzeiros acrescentou ainda que a segurança dos hóspedes é a sua principal prioridade e que, tendo havido um incidente relativo à segurança, tiveram de pedir educadamente ao casal que abandonasse o navio.

Depois do regresso a casa, Renate F. e Volker decidiram processar o navio e pedir uma indemnização num valor de €13 500 para compensar as férias perdidas, despesas acumuladas na viagem e danos emocionais causados por toda a situação.