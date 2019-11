Noite de Halloween fatal leva Airbnb a proibir aluguer de casas para festas

Era uma festa, anunciavam as redes sociais, e o evento teve mais de 100 pessoas. Só que, no fim, cinco pessoas morreram, e várias ficaram feridas num incidente com tiros. Era noite do Dia das Bruxas, em Orinda, no estado da Califórnia, e a casa fora alugada pela Airbnb. A reação dos responsáveis da plataforma não se fez esperar.

"A partir de hoje, proibimos as 'casas de festa' e redobramos os nossos esforços para combater as festas não autorizadas e para nos livrarmos da conduta abusiva de anfitriões e convidados, incluindo a que levou aos terríveis eventos que vimos em Orinda", escreveu na rede social Twitter o cofundador e CEO da empresa, Brian Chesky.

Para isso, acrescentou, a Airbnb aumentará a "deteção manual de reservas de alto risco marcadas pela nossa tecnologia de deteção de riscos", criará uma "equipa dedicada de resposta rápida" e tomará "medidas imediatas" contra aqueles que violarem as políticas de hospedagem.

"Temos de melhorar e vamos melhorar", afirmou. "Isto é inaceitável", completou.

Michael Wang, dono da propriedade onde foi registada a ocorrência, declarou ao jornal "San Francisco Chronicle" que alugou a sua casa a uma mulher que pretendia organizar um evento de família para uma dúzia de pessoas.

A polícia informou que respondia a uma reclamação por barulho no imóvel onde acontecia a festa, quando foram disparados tiros.