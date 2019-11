Mulheres sentem-se mais atraídas por homens com características psicopatas

Nem sempre conseguimos explicar o desejo e isso talvez se deva ao facto de ser um sentimento ainda guiado por impulsos primitivos. Um novo estudo vem confirmar a preferência das mulheres por homens confiantes, atraentes e mentalmente fortes – sobretudo aquelas que desejam ter filhos, pois essas são as características que ao longo de milénios fizeram a diferença nos processos de seleção natural.

O problema é que, segundo a investigação publicada na revista Evolutionary Psychological Science , essas são características comuns a homens com distúrbios psicopatas.

Os investigadores canadianos Kristopher J. Brazil e Adelle E. Forth entrevistaram 46 homens e pediram-lhes que gravassem vídeos de dois minutos em que se apresentavam a potenciais parceiras amorosas. Esses vídeos foram depois vistos por 108 mulheres, que os classificaram pela sua atratividade em geral, sex appeal e confiança.

Os homens com as melhores classificações foram também aqueles que, em testes de personalidade, haviam revelado pontuações mais altas nos traços psicopatas.

São homens mais propensos a serem confiantes, a estarem à vontade consigo mesmos ou a "saberem as coisas certas a dizer", explicam os cientistas. São indivíduos camaleónicos, que se adaptam à imagem do homem ideal que a mulher procura, e que “conseguem usar o seu charme para provocar confiança e desejo, mas seu objetivo final parece ser prazer egoísta”, pode ler-se no estudo.

Já em 2016, um estudo britânico, publicado na revista Evolution and Human Behaviour, analisou a reação de 2370 mulheres a homens com características faciais específicas, indicadoras da chamada “tríade negra”, que são os traços de maquiavelismo, narcisismo e psicopatia.

A larga maioria das mulheres preferiu homens com traços associados à psicopatia e aquelas fortemente atraídas por homens narcisistas eram susceptíveis de terem mais filhos do que a média.

Mas, depois da conquista e satisfeito o desejo, o que acontece? Muitos destes homens poderão revelar-se obsessivos e violentos. Quem vê caras não vê mesmo corações.