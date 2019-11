Cigarros eletrónicos são ainda piores do que se pensava, alertam especialistas

Os cigarros eletrónicos parecem ser mais perigosos do que os radiologistas previam, de acordo com um estudo publicado na revista americana Radiology. A investigação baseia-se numa radiografia a um jovem de 24 anos que revelou danos graves nos pulmões. Uma semana antes do procedimento, o jovem tinha falta de ar, tosse, dor no peito e febre. A radiografia detetou gordura dos óleos dos cigarros nos pulmões e deixou os médicos alarmados. O doente tinha um historial de asma – o que torna a situação ainda mais perigosa – e fumava regularmente.

No estudo, os radiologistas dizem que as mortes relacionadas com cigarros eletrónicos são só “a ponta do iceberg”. Há muita pesquisa ainda a ser feita sobre o assunto. “Encorajamos a comunidade de imagiologia a produzir evidências científicas e conhecimento médico para ajudar a aprimorar a nossa compreensão coletiva dos efeitos do uso de cigarros eletrónicos nos pulmões e noutros órgãos”, lê-se no relatório.

Amostras de tecido sugeriram que o jovem sofria de pneumonia, que os médicos acreditam ter sido desencadeada pelo vapor dos cigarros eletrónicos. Na maioria dos casos, os sintomas começam com falta de ar e dor no peito, progredindo para tosse, vómito, fadiga, diarreia, febre e perda de peso. Os pacientes com casos mais graves mostram sinais de pneumonia e podem mesmo ser internados.

Suhny Abbara, editor da revista científica, diz que é crucial que os radiologistas tenham iniciativas para perceber melhor os sintomas da doença, facilitando o diagnóstico e a forma como os pacientes lidam com a situação. Alguns estudos apontam no sentido de os cigarros eletrónicos poderem causar danos semelhantes aos observados em fumadores de cigarros tradicionais.

Até à semana passada, foram relatados nos EUA 1 604 casos de lesão pulmonar associada a cigarros eletrónicos – e 34 resultaram em morte.