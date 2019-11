Funcionária de laboratório injeta-se acidentalmente com vírus da varíola

Uma funcionária de laboratório de 26 anos injetou-se acidentalmente com o vírus da varíola durante uma experiência no laboratório com um rato. Segundo um relatório do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, dos EUA, o dedo da jovem inchou e ficou preto devido à gravidade da inflamação.

A jovem, residente em San Diego, Califórnia, começara a trabalhar com o vírus vaccinia – que é usado para criar vacinas contra a varíola – em setembro de 2018. Nessa altura, foi-lhe proposto que se vacinasse contra o vírus, por uma questão de precaução. Preocupada com os efeitos secundários, a jovem recusou-se a ser vacinada. O incidente aconteceu três meses depois.

Após o sucedido, enxaguou o dedo com água durante quinze minutos e alertou o supervisor. Na altura, estava a fazer experiências com vários ratos e não se lembrava do produto que tinha usado quando ocorreu a lesão com a agulha. Doze dias mais tarde, tinha febre superior a 38º C.

Foi tratada com o medicamento tecovirimat – recentemente aprovado para casos de varíola. A jovem começou a recuperar 48 horas depois de receber o medicamento. É a primeira pessoa a ser tratada com tecovirimat devido a uma infeção do vírus vaccinia adquirida no laboratório.

A mulher teve de se manter afastada do laboratório durante quatro meses devido ao risco de poder infetar outras pessoas. As áreas de tecido morto no dedo só começaram a cicatrizar passados três meses.