Com uma "equipa" de cabras vorazes ajudou a salvar a Biblioteca Presidencial Ronald Reagan das chamas

A biblioteca estava sob ameaça do Easy Fire – o mais recente de uma série de incêndios que causaram evacuações e cortes de energia em todo o estado da Califórnia, mas os bombeiros conseguiram impedir que as chamas chegassem ao complexo e não têm dúvidas de que, para isso, o trabalho feito meses antes por um rebanho de 500 cabras foi essencial

Melissa Giller, funcionária da biblioteca, disse ao jornal USA Today que o Departamento de Bombeiros do Condado de Ventura levou centenas de cabras durante todo o mês de maio para comer o mato em redor do perímetro da biblioteca e criar um obstáculo ao fogo. "Os bombeiros da propriedade disseram que as cabras realmente ajudaram".

Os animais pertencem a uma empresa local, criada por Scott Moris em novembro do ano passado, que cobra à volta de 900 euros por cada acre de terra. Com a dimensão dos incêndios na Califórnia, Moris afirmou já que terá de duplicar o rebanho para conseguir atender aos pedidos.

O Easy Fire alastrou-se rapidamente, impulsionado pelos ventos de Santa Ana, atingindo mais de 1300 acres e ameaçando 6500 casas, obrigando à evacuação de pessoas e animais.

Dos mais de dez incêndios florestais a decorrer na Califórnia, o Kincade Fire, no norte do estado, é o maior, com mais de 76 mil acres queimados até ao momento. O estado está sob emergência.