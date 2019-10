Que novidades nos traz o interrogatório de José Sócrates? Poderá o ex-primeiro-ministro salvar-se de ir a julgamento?

O ex-primeiro está a ser ouvido pelo terceiro dia consecutivo nesta que é a fase de instrução da Operação Marquês. O que disse até agora? O que é novo e não é? Que perguntas difíceis ainda poderão ser feitas a José Sócrates e como está a ser o clima de crispação com o Ministério Público? E, afinal, o que poderá acontecer agora: poderá o ex-governante salvar-se de ir a julgamento pelos 31 crimes de que está acusado, alguns deles de corrupção? Pedro Raínho e Sílvia Caneco, jornalistas da VISÃO, fazem um balanço e dão-lhe todas as respostas sobre esta fase importante do processo