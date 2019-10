Iphone 5 pode deixar de funcionar esta semana

A Apple lançou um alerta para que as pessoas que utilizam iPhone 5 façam uma atualização urgente até à meia-noite de domingo, para que o telemóvel continue a funcionar. A atualização em questão é a 10.3.4, lançada no final de julho – mais de dois anos após a última atualização 10.3. Na altura, a Apple realçou a importância de fazer o update, afirmando que "soluciona um problema que poderia afetar o desempenho da localização do GPS e fazer com que a data e a hora do sistema estivessem incorretas." Desta vez não há como escapar às consequências.

Qualquer iPhone 5 que não seja atualizado até domingo terá de passar por um longo processo de restauração para que volte a funcionar. Pode ler-se no site da Apple: "O iPhone 5 exigirá uma atualização do iOS para manter a localização precisa do GPS e continuar a usar funções que dependem da data e hora corretas, incluindo a App Store, iCloud, e-mail e navegação web."

A situação deve-se a falhas na substituição de horários que começaram a afetar produtos com funcionalidade de GPS em abril.

Para atualizar o seu iPhone dirija-se a Configurações, Geral, Atualização de software. Nesse momento será informado se o iPhone está atualizado ou se um novo software está disponível. Se o seu dispositivo não for atualizado dentro do prazo, a Apple avisa que os utilizadores deverão fazer um backup e restaurar, utilizando um Mac ou um PC para fazer a atualização – é a única forma de resolver o problema.