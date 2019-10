Derrocada na Madeira soterra vários turistas, um deles conseguiu escapar para pedir ajuda

Foi uma das vítimas que ligou para os serviços de emergência, pedindo ajuda para salvar os outros turistas que ficaram soterrados a meio do percurso da levada do Caldeirão Verde, na sequência de uma derrocada de pedras e terra. O Centro Integrado de Comunicação do Comando Regional de Operação de Socorro recebeu o alerta às 13h57 e para o local foram enviadas 13 viaturas e cerca de 50 operacionais de socorro e emergência médica.

O Diário de Notícias da Madeira avança que pelo menos seis pessoas ficaram feridas, duas com maior gravidade: uma delas com um traumatismo craniano e outra com uma mão amputada.

Ao que a VISÃO conseguiu apurar, todas as vítimas estão vivas e, por voltas das 15h00, foi iniciada uma operação de resgate de helicóptero pelos serviços regionais de proteção civil.

O geógrafo Raimundo Quintal, autor de vários livros e documentários sobre as levadas e a flora da Madeira, atende o telefone no meio da serra, no Parque Ecológico que ajudou a criar, e diz que ouviu há pouco esse helicóptero. Se há pessoa que conhece as levadas da ilha é este investigador, que dedicou a sua vida a projetos de conservação da natureza, requalificação paisagística e educação ambiental.

Este tipo de derrocadas, explica, não são comuns naquele percurso. Nem mesmo na sua continuação, numa zona de acesso mais difícil, até ao Caldeirão do Inferno. São zonas estabilizadas há muitos anos, até pela grande afluência de turistas que por ali entram na maior área de floresta Laurissilva que ainda sobrevive na Europa desde o período Terciário, sendo contemporânea dos dinossauros.

"Só recordo uma derrocada ali quando se andava a fazer a levada dos Tornos, que ainda hoje serve uns 60% da água que chega ao Funchal, e que foi construída numa quota inferior à levada do Caldeirão Verde", explica. "Morreram oito operários nessa altura, e ali estão soterrados desde os anos 60", lembrou.

Os acidentes mais comuns nas levadas, caminhos estreitos e em altitude, são as quedas de pessoas, havendo registos de mortes sobretudo quando existem desvios dos 30 percursos marcados pela direção regional das Florestas e da Conservação da Natureza.