Usar saia? É de homem

Rafael Esteves Martins, assessor da deputada do livre Joacine Katar Moreira, apresentou-se de saia de pregas, cinzenta e comprida,, na sua estreia parlamentar, na passada sexta-feira, 25, e logo se levantou a polémica. "Não tenho de fazer comentários sobre as minhas escolhas. As escolhas sobre o que visto são minhas e eu não respondo pelas minhas escolhas que estão dentro da lei", respondeu, mal foi interpelado sobre o assunto.

Mas a controvérsia não acalmou, a tal ponto que a autarquia de Lisboa, no seu Twitter, veio recordar que homens de saias é algo há muito visto, desde o inicio dos tempos - e publicou uma imagem de D. Afonso Henriques.

E se aceitar embarcar nesta mini viagem fotográfica, é fácil conferir que assim é, de facto. Há saias para todos os gostos, do mais tradicional ao mais provocador, do mais rebelde ao mais pacifista, do mais primitivo ao mais moderno. Ainda tem dúvidas?