Morrissey veste colete a insultar o jornal The Guardian

Steven Morrissey atacou o jornal The Guardian ao usar um colete com palavras insultuosas direcionadas ao meio de comunicação, durante um espetáculo. O cantor terminou a digressão americana no passado dia 26, sábado, no anfiteatro Hollywood Bowl, em Los Angeles. Durante a sua última atuação, o músico regressou ao palco para interpretar a canção I Won’t Share You, da sua ex-banda The Smiths, e trazia vestido um colete preto com letras brancas destacadas com as palavras “Fuck the Guardian”. No final da atuação, Morrissey rasgou o colete e limpou o rosto com ele.

Não é a primeira vez que o músico demonstra a sua revolta com o jornal britânico. Já se pronunciou várias vezes no seu site, acusando o The Guardian de lançar uma “campanha de ódio” contra ele. Chegou a chamar ao jornal “papel de ódio miserável”.

Numa crítica feita pelo jornal ao álbum mais recente de Morrissey, California Sun, o jornal deu uma classificação de uma estrela à obra e descreveu-a como um disco de “covers desleixados e um espírito de troll”.

Semanas antes do fim da digressão, Morrissey descreveu o jornal britânico como “a voz de tudo o que há de errado e triste na Grã-Bretanha moderna”.

A rivalidade entre os dois parece estar longe de acabar, com críticas feitas por vários jornalistas do jornal ao cantor nos últimos meses, e com as publicações feitas por Morrissey no seu site para ripostar. “O The Guardian incomodou e perseguiu incansavelmente músicos que fazem parte da minha vida, pedindo-lhes que não trabalhem comigo novamente. Isto não é uma opinião jornalística; é ódio com a única intenção de me tornar um alvo-público”, diz o cantor no seu site.