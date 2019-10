Foram encontradas 18 apps infetadas com vírus na loja digital da Apple

Foram detetadas 18 apps com malware na App Store da Apple. As apps maliciosas – 17 das quais foram descobertas pela empresa de segurança Wandera, enquanto a Apple detetou outra que utilizava a mesma técnica – foram desenvolvidas pela AppAspect Technologies, com sede na Índia, que instalou ofertas no iPhone para manipular o uso do dispositivo pelos utilizadores.

Ao instalar qualquer uma das apps, o funcionamento decorreria de forma perfeitamente normal - até que a app entraria em contacto com o servidor de comando e controlo, transformando o iPhone numa “quinta invisível de cliques”, forçando a abertura de múltiplas páginas no dispositivo. Não roubavam dados nem obtinham controlo sob o dispositivo da vítima; em vez disso, as apps (que variavam desde calculadoras a controlo de exercício físico) exibiam anúncios invisíveis no fundo do dispositivo, gerando cliques falsos em sites, para aumentar as visualizações de anúncios. Conhecida como adware, esta estratégia não é tão perigosa como outras formas de malware, mas pode afetar a velocidade e consumir a bateria do telemóvel.

A AppAspect Technologias alegou que não tinha conhecimento da situação, e que só se deu conta do problema depois de a Apple ter removido as apps. Pode ter sido esse o caso, dado que por vezes os criadores incorporam códigos de fontes não autorizadas ou de terceiros para desenvolverem as suas apps. “Isto é difícil de policiar e impedir” diz Thomas Reed, diretor de pesquisa móvel na empresa de segurança cibernética Malwarebytes, à revista americana Wired, acrescentando que o problema não é essas coisas acontecerem, pois são inevitáveis, mas sim a confiança irracional que as pessoas depositam na Apple. Todos os sistemas podem ter falhas.

A Apple retirou as apps da loja e atualizou as suas ferramentas de triagem para que futuramente esse tipo de atividade seja detetado com maior facilidade, protegendo os utilizadores destas situações.