Estão eleitos os melhores queijos do mundo (e o primeiro francês da lista só aparece em oitavo lugar)

O concurso internacional, que decorreu na semana passada em Bergamo, Itália, avaliou mais de 3800 queijos de 42 países, incluindo Portugal, e, apesar de toda as atenções estarem viradas para os afamados queijos franceses, o melhor classificado deste país ficou-se pelo oitavo lugar - um queijo de vaca de Burgundy foi o único representante no top 15.

O vencedor foi o americano queijo azul Rogue River, do Oregon, seguido do italiano Parmigiano e do queijo de ovelha cru espanhol Torta del Casar D.O.P. Virgen Del Prado.

“Foi quase impossível este ano escolher o vencedor do concurso e gostaria de felicitar tanto a Rogue Creamery (EUA) como a Latteria Sociale Santo Stefano (Itália) por terem ido tão longe na competição e nos proporcionarem uma das mais dramáticas finais da história do World Cheese", comentou John Farrand, diretor-geral da Guild of Fine Food, a organizadora do concurso.

"Estes dois queijos maravilhosamente distintos dizem muito acerca da qualidade e da diversidade da produção dos queijos hoje em dia, um ousado e inovador, o outro rico em tradição, tendo ambos, no entanto, alcançado os melhores resultados possíveis junto dos juízes", acrescentou.

Portugal também entrou na competição e o queijo de ovelha amanteigado da Queijaria Monte da Vinha foi distinguido com uma medalha de ouro, numa prova cega, ficando em 21º lugar no ranking global.