Araponga-da-Amazónia bate recorde como animal mais barulhento de sempre

O seu tamanho pequeno - cerca de 30 centímetros e 250 gramas de peso - torna difícil imaginar o volume que consegue atingir e que lhe vale o título de animal mais barulhento de sempre.

A descoberta foi feita pelos investigadores Mario Cohn-Haft, do Departamento de Biodiversidade (COBIO) e Coleções Zoológicas - Aves, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), e Jeff Podos, professor de biologia da Universidade de Massachusetts e autor principal do artigo, publicado na revista científica Current Biology.

Os biólogos conseguiram apanhar a ave a produzir o som ensurdecedor, nas montanhas no norte da floresta da Amazónia, enquanto tentava atrair uma fêmea.

Os cientistas adiantam que as fêmeas podem mesmo arriscar a sua audição se estiverem demasiado próximas do macho quando este emite o guincho.