Águias decidem emigrar e deixam cientistas falidos

Cientistas russos que monitorizavam águias-das-estepes tiveram de lançar uma campanha de financiamento coletivo quando as aves que seguiam voaram para fora de alcance, ativando tarifas de roaming de dados através dos seus dispositivos de GPS, ao ponto de esgotarem o orçamento dos investigadores.

O projeto, da associação russa que estuda e protege águias – Rede russa de pesquisa e conservação de aves de rapina –, está a rastrear 13 aves desta espécie em vias de extinção, para perceber melhor as ameaças que enfrentam durante a migração. Os sistemas de GPS das águias estão equipados com um cartão de telemóvel, que marca a localização do animal doze vezes por dia e envia as coordenadas para os contactos dos investigadores em quatro mensagens. Se a ave estiver fora de cobertura móvel, armazena os dados em texto assim que volta ao alcance. Os cientistas que monitorizavam este grupo de águias ficaram sem dinheiro depois de as aves terem passado o verão fora de cobertura móvel, no Cazaquistão, e terem posteriormente voado para o Irão e para o Paquistão, esgotando os dados.

Chegadas ao Irão, as aves começaram a enviar mensagens de texto de dados de GPS, custando ao orçamento do programa cerca de €100 por dia. Cada mensagem de texto no Irão custa €0,69, cerca de vinte e cinco vezes mais que na Rússia.

A campanha de financiamento coletivo foi lançada a semana passada, com o nome de "Recarregue o telemóvel da águia". Já foram doados mais de €3 500, o suficiente para que a pesquisa possa continuar até ao final do ano.