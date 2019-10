Kanye West diz que é o “melhor artista de todos os tempos” e que “está numa missão para espalhar o evangelho”

Kanye West deu uma entrevista à rádio Beats 1 na passada quinta-feira, 24, em que fez várias revelações acerca de si mesmo. Durante a conversa, o rapper afirmou que vai lançar o seu novo álbum Jesus Is King no Natal, e que a obra foi feita com base na sua conexão com Deus. Tendo deixado o seu estilo de vida antigo, está agora decidido a partilhar a sua nova forma de estar. “Já não sou um escravo, agora sou um filho, um filho de Deus. Sou livre”, disse, acrescentando ainda que agora que está de serviço a Deus o seu trabalho é espalhar o evangelho, para que as pessoas saibam o que Jesus fez por ele.

Na entrevista a Zane Lowe, Kanye West garantiu que é o melhor artista de sempre. “Sou inquestionavelmente, e sem sombra para dúvidas, o melhor artista de todos os tempos. Nem sequer é uma questão. É um facto.” Disse também que o facto de ser um adepto de Donald Trump é uma piada de Deus para todos os liberais. “O maior artista da existência humana a pôr um chapéu vermelho” diz, divertido com a situação, referindo-se ao seu apoio a Trump.

“Deus está a usar-me para se exibir” comenta mais à frente, mantendo a mesma postura de extrema confiança ao longo da conversa.

West afirmou que haverá uma altura em que ele próprio será Presidente dos EUA – declaração que não causa surpresa pois o artista já tinha anunciado previamente os seus planos relativamente à Casa Branca.

O álbum Jesus Is King estava inicialmente previsto para setembro, no entanto foi adiado. Foi agora confirmado pelo rapper que irá sair em dezembro.