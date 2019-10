Eric Tse tem apenas 24 anos e acabou de se tornar milionário da noite para o dia 

Gosta de andar em festas com cantoras como Rihanna ou modelos como Bella Hadid e também de assistir a jogos de basquete com a antiga estrela da NBA Yao Ming. Mas, na passada terça-feira, viu a sua conta bancária engordar, repentinamente, depois de receber cerca de 3,5 mil milhões de euros de ações da empresa gerida pela família.

Os pais de Tse são ambos diretores executivos da Sino Biopharmaceutical Limited, uma das 50 melhores companhias asiáticas de 2018 listadas pela Forbes, e decidiram dar-lhe um quinto do total de ações emitidas pela empresa, um presente sem qualquer contrapartida, como se lê no comunicado que aquela sociedade comercial fez sobre o caso.

Tse, que é de Hong Kong, é o mais novo membro do crescente clube de milionários oriundos da Ásia, mas aparentemente não queira participar desse ranking de riqueza (embora seja mais que público que os magnatas farmacêuticos compõem 8% da lista da China, o dobro da de há 10 anos).

Segundo adianta o mesmo comunicado, o jovem Eric fará o possível para não constar dessas listagens em nome próprio, recomendando que qualquer nomeação seja feita em nome da família.

A declaração sugere ainda que Eric quer manter o seu perfil o mais secreto possível, mas, como se vê pela sua conta de Instagram, há muito que convive com ricos e famosos. Em 2017, foi possível vê-lo em pose com as modelos Bella Hadid e Lily Aldridge, numa festa da Bulgari em Veneza. Poucos meses depois, ele postou outra foto, com a cantora, e proprietária da Fenty Beauty, mais exatamente Rihanna, com a legenda "Festa com meu ídolo".

Os seus posts contam a história de alguém com uma vida global que tanto aparece a praticar snowboard no Japão, como parapente na Tailândia ou a nadar com golfinhos nas Bahamas. Eric Tse também não se inibiu a posar ao lado de alguns dos atletas mais importantes da China, como por exemplo Sun Yang, medalha de ouro olímpico em natação.

Além disso, conheceu os mais diversos líderes políticos e membros da realeza, como a princesa Charlene, do Mónaco, ou a antiga primeira-dama francesa Carla Bruni. Poderíamos pensar que o mais impressionante são as relações próximas que parece ter com os políticos do seu país, embora isso tenha uma explicação simples: o pai, Tse Ping, foi membro do comité da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, o principal órgão consultivo político do país. Daí que, no 1º de Outubro, quando se assinalaram os 70 anos da fundação da República Popular da China, o jovem Tse tenha participado das celebrações de Pequim, abertas apenas a convidados e dignitários.