Aproveite o sábado de sol porque a seguir vem chuva

Os meteorologistas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevêem um sábado com céu pouco nublado ou limpo e pequena subida da temperatura máxima no interior Norte e Centro.

Para domingo e segunda-feira está previsto o regresso da chuva. O IPMA informa que a nebulosidade deverá aumentar gradualmente a partir do final da manhã, sendo previstos períodos de chuva a partir do início da tarde no litoral da região Sul, estendendo-se gradualmente às restantes regiões Centro e Sul.

O cenário deverá repetir-se na segunda-feira, com períodos de chuva ou aguaceiros nas regiões Centro e Sul, chegando à região Norte a partir do início da manhã.