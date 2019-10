Rosto de homem medieval está a ser alvo de chacota

Uma equipa de arqueologistas reconstruiu o rosto de um homem que morreu no século XV. O esqueleto 125 – nome que lhe foi atribuido – foi encontrado em 2015 durante o trabalho de construção da Galeria de Arte de Aberdeen, Escócia. As obras foram interrompidas para que se realizassem investigações arqueológicas, e a consequente escavação do local levou a que se encontrassem mais de 4 mil fragmentos ósseos pertencentes a pelo menos 381 indivíduos, além de 60 esqueletos completos.

Após a pesquisa, o Grupo de Arqueologia da AOC (Archeology, Outreach, Consultancy) começou a reconstruir um dos esqueletos – o 125. Segundo os investigadores, o homem teria 46 anos no momento da sua morte e media entre 1,59 m e 1,66 m (mais baixo que o homem comum na época medieval). Sofria de doenças dentárias extensas, incluindo perda de dentes, abscesso (inflamação que forma pus) e cáries.

Os restos do esqueleto mostravam sinais de um estilo de vida cansativo, fisicamente ativo, e também dos efeitos da idade – incluindo uma doença articular degenerativa no centro das costas e na região lombar. Dados mostram que o homem não era de Aberdeen (cidade no nordeste da Escócia); poderá ter vivido nas Terras Altas ou nas Ilhas Ocidentais.

Paula Milburn (do Grupo de Arqueologia da AOC) afirmou que o trabalho de escavação poderá fornecer informações surpreendentes sobre o tipo de pessoas enterradas no local, incluindo idade, sexo, saúde e estilo de vida.

O que os investigadores não esperavam era o escrutínio da internet - mais do que o trabalho em si, o que muita gente está a salientar é a beleza (ou falta dela) do homem. Utilizadores do Twitter têm partilhado a imagem do rosto juntamente com piadas sobre o seu aspeto. “Imagina seres ridicularizado pela tua cara estranha a vida toda, morres, alguém te desenterra centenas de anos depois, usa tecnologia de ponta para reconstruir o teu rosto e depois compartilha o resultado para que todos possam gozar contigo novamente.” Outro utilizador pede que o "desconstruam" de imediato. “Há espaço para pelo menos mais três rostos nesse rosto”, diz outro.

Dos 60 esqueletos completos enterrados entre 1050 e 1410, e agora encontrados, 56 eram adultos, um era adolescente e três eram crianças entre os oito e os onze anos.