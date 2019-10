Rei da Tailândia despromove a sua "amante oficial"

O rei da Tailândia retirou os títulos à sua "amante oficial" na segunda-feira, 21. Sineenat, ex-guarda-costas do monarca, adquiriu o título de consorte real a 28 de julho, tornando Vajiralongkorn o primeiro rei desde Rama VI (que governou no período de 1910-1925) a reconhecer publicamente várias companheiras.

De acordo com a sua biografia real, agora removida do site do Palácio, Sineenat formou-se em enfermagem na Faculdade de Enfermagem do Exército Real Tailandês. Obteve também treino militar e uma licença de piloto particular. Foram-lhe agora retirados todos os títulos.

Sineenat foi dispensada por mau comportamento e deslealdade. Segundo o comunicado, a consorte de 34 anos "mostrou resistência e pressão de todas as formas para impedir a nomeação da rainha" – referindo-se à coroação da quarta esposa do rei, Suthida Tidjai, a 4 de maio. Outras ofensas incluem "insubordinação ao rei", "falta de gratidão" e "causar discórdias entre os funcionários da casa real".

Embora Sineenat tenha sido a primeira amante oficialmente reconhecida em quase um século, não foi a primeira a perder a sua posição na vida do monarca Maha Vajiralongkorn. Em 1996 o rei denunciou a sua segunda esposa, que fugiu para os EUA, e deserdou os quatro filhos que teve com ela. Em 2014, retirou a maioria dos títulos à sua terceira esposa, e prendeu vários membros da sua família.

A Tailândia tem uma lei muito restrita relativamente à monarquia, que criminalizou os insultos a membros da família real. Tal crime é punível com pena de prisão até 15 anos. Este mês, o rei exigiu que algumas unidades militares com poder na Tailândia estejam sob o seu comando, dando-lhe controlo militar sem precedentes para um monarca dos tempos modernos.

O comunicado foi publicado no jornal tailandês Royal Thai Government Gazette.