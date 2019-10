E se os robôs puderem ajudar a acabar com o bullying?  

Andrea, 5 anos, queria ser sempre o primeiro em tudo. Quando não o conseguia, claro que não ficava satisfeito. Só que, para demonstrar esse descontentamento, derrapava facilmente em empurrões e respostas tortas. “Mas, um ano depois de o apresentarmos ao Doc, este robô muito especial, reduziu por completo a sua agressividade”, assegura à VISÃO o investigador italiano Stefano Cobello, o especialista em inclusão que há três anos lançou este Robotics versus Bullying, em breve a ser implementado em dez países, Portugal incluído, e que esta quinta-feira participa na conferência STEM: Robótica Educativa, no Pavilhão do Conhecimento. Apoiado pela Comissão Europeia, o projeto propõe-se a usar as maravilhas da inteligência artificial em prol de um problema mais antigo – e presente nas nossas escolas – do que podemos muitas vezes imaginar.

“A robótica educativa é inclusiva por definição. E já que é tão apelativa para os mais novos, porque não usá-la para nos ajudar contra o bullying?”, nota ainda o italiano que cujo projeto é um dos 11 do género apoiados pelo Polo Europeu do Conhecimento, com o objetivo de traçar recomendações para usar a robótica de uma forma mais pedagógica.

O bullying é o termo inglês que designa o uso de força física, ameaças ou coerção para abusar, intimidar ou dominar agressivamente outras pessoas de forma frequente e habitual. Numa contabilidade recente sobre a situação no nosso país, foi apontado que apenas 7,3 por cento das escolas reportam um episódio por semana, contra os 14 por cento da média da OCDE – dados do TALIS, sigla de Teachers and School Leaders as LIfelong Learners, estudo promovido por aquela organização no ano passado. A fazer fé neste indicador, são menos de metade dos casos de há cinco anos. Mas também há quem diga que as escolas não reportam os casos como deviam.

Daí que esta iniciativa chamada Polo Europeu do Conhecimento, uma rede de cerca de 4 mil organizações educativas, apoie os mais variados projetos contra o racismo, a xenofobia e a exclusão social, nos quais se incluem, naturalmente, as situações de bullying. E o que fazem, então, estas máquinas “nossas amigas”?

“O que fizemos foi desenvolver programas que levam o Doc a explicar e a dar exemplos sobre o que é bullying, além de propor atividades que incluam todas as pessoas. E como é um robô com um ar simpático torna-se tudo mais apelativo: mal ele aparece, todos se aproximam. Torna-se mais fácil passar a mensagem do que com um simples cartaz com frases que eles consideram sempre que não se aplicam a estes”, nota ainda Cobello, numa chamada Whatsapp, várias vezes interrompida e com pouca ajuda destas coisas da tecnologia.

Mas o que o mais surpreendeu neste projeto nem foi nada disto. “É que as crianças envolvidas no desenvolvimento das várias atividades pensaram também em estratégias que ajudassem o bullier, aquele que faz o bullying, porque para ele agir assim era porque também era vítima em qualquer momento.”

Com Luca, um menino com necessidades especiais, o que Doc fez pela sua inclusão na sala de aula também espantou miúdos e graúdos. Antes de mais, as suas luzes coloridas divertiam ao máximo o garoto. Depois, o robôzinho consegue segui-lo para onde ele for – passando-lhe assim a mensagem de que é ele quem está ao comando. “Como é interativo, o seu feedback é imediato”, congratula-se ainda Cobello, a defender que não há melhor do que usar estas ferramentas modernas a nosso favor.