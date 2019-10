Doença rara faz homem produzir "cerveja" no próprio intestino

A revista New Scientist noticiou o caso de um homem de 46 anos, nos EUA, diagnosticado com síndrome de fermentação intestinal, uma condição médica rara, que provoca os mesmos sintomas que o consumo excessivo de álcool... sem que este seja ingerido.

Tudo começou em janeiro de 2011, quando surgiram os primeiros sintomas de tonturas, falta de memória e agressividade. Em 2014, o paciente, não identificado, após várias visitas a diferentes médicos, foi encaminhado para um psiquiatra, que lhe prescreveu antidepressivos. Os sintomas persistiram e, numa manhã, o homem foi detido pela polícia por condução sob o efeito de álcool. Apesar de garantir que não tinha ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica, os testes de alcoolemia indicaram uma concentração de álcool no sangue equivalente ao consumo de 20 bebidas alcoólicas. Após novos testes, e incentivado por uma tia que acreditava na sua versão dos factos, os médicos descobriram que a sua condição era causada pela presença do fungo Saccharomyces cerevisiae no seu intestino, um fungo habitualmente usado no fabrico de bebidas alcoólicas para transformar açúcar em álcool.

Apesar de os casos desta síndrome não serem comuns, não é a primeira vez que médicos se deparam com casos semelhantes. Em 2013, um homem de 61 anos do estado do Texas, que negou ter consumido bebidas alcoólicas , deu entrada num hospital com cerca de 3.7 gramas de alcool por litro de sangue.

“É uma condição rara, mas deve ser reconhecida devido às possíveis implicações sociais , como perda de emprego, dificuldades em interações sociais, estigma e até detenções. Cabe aos prestadores de cuidados de saúde ouvir com mais atenção o paciente intoxicado que nega ingerir álcool”, disseram Barbara Cordell e Justin McCarthy, investigadores e autores da publicação A Case Study of Gut Fermentation Syndrome (Auto-Brewery) with Saccharomyces cerevisiae as the Causative Organism.