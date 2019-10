Espeleólogos portugueses já saíram da gruta em Espanha

Os portugueses "estão localizados, encontram-se bem, mas muito cansados" e "estão a sair a pouco e pouco" da gruta em que estão, disse à agência Lusa Martín González Hierro, da Fundação Espeleosocorro Cántabro (ESOCAN).

Os quatro portugueses, que fazem parte de um grupo de sete espeleólogos do Clube de Montanhismo Alto Relevo de Valongo, região do Porto, ficaram retidos pela água no fim-de-semana numa das grutas de Cueto-Coventosa, no norte de Espanha.