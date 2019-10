Bebé sem rosto: Médico com 10 processos

O médico que fez a ecografia à mãe de Rodrigo, o bebé que nasceu sem olhos, nariz e parte do crânio tem, neste momento, seis processos em investigação no conselho disciplinar da Ordem dos Médicos. Além disso, outros quatro processos contra o mesmo obstetra foram arquivados nos últimos anos. Um deles era um caso muito semelhante a este que agora está a chocar o País: uma bebé, Luana, que em 2011 nasceu no Hospital Amadora-Sintra sem queixo e com as pernas ao contrário. A mãe, Laura, tinha feito exames ecográficos com esse mesmo obstetra, mas o caso foi arquivado na Ordem dos Médicos e também no Ministério Público. "Até agora o médico foi ilibado de todos os casos", nota a fonte da OM, sublinhando que essa situação permitiu que continuasse a realizar ecografias.

O médico Artur Carvalho exercia no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, (onde o bebé nasceu) mas tem também uma clínica privada, onde, através de protocolos com o Estado, faz exames ecográficos a pacientes do Serviço Nacional de Saúde. Trata-se da clínica Ecosado, da qual o médico é sócio-gerente.

A Ordem dos Médicos abriu, entretanto, um inquérito de urgência ao obstetra. Além disso, o bastonário dos médicos admitiu que se está a ponderar a suspensão do clínico e promete novidades para breve. O Hospital de São Bernardo, em Setúbal, também anunciou a abertura de uma investigação interna ao parto.