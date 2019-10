O que acontece quando um furacão se encontra com um sismo

A equipa de cientistas responsável pela descoberta, publicada no Geophysical Research Letters, chama-lhes stormquakes e explica que ocorrem quando um furacão cria na superfície do oceano ondas de grande dimensão, que vão aumentando e formando novas ondas, a maior profundidade. A interacção entre estas ondas secundárias e o leito oceânico produz um tipo específico de pressão que, por sua vez, atua como se fosse um martelo no fundo do oceano,

A equipa de investigadores da Universidade da Flórida, liderada por Wenyuan Fan, garante que o fénomeno não é perigoso, mas alerta que a descoberta não deve ser vista como insignificante. "Tudo na natureza está interligado, estes stormquakes podem ter efeitos na natureza que ainda não foram estudados", explica Wenyuan Fan.

Tal como acontece muitas vezes, os stormquakes foram descobertos de forma inesperada. No verão de 2018, a equipa de cientistas da Universidade de Flórida estava a desenvolver um método para estudar sismos de frequência muito baixa. Durante o processo, surgiram uma série de eventos que se assemelhavam aos terramotos procurados pela equipa de cientistas e que ocorreram de forma simultânea com tempestades e furacões.

Apesar de este fénomeno ocorrer tendencialmente num contexto geológico muito específico, a equipa de Wenyuan Fan registou um número considerável destes stormquakes, cerca de 14 mil, durante o período entre 2006 e 2015.