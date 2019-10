Porque deve evitar tomar decisões quando está com fome 

As pessoas procuram gratificação instantânea quando estão com o estômago vazio. E isso significa que é mais provável que se contentem com menos. Resumindo, o que a nova investigação sugere é que se tomam melhores decisões depois de se comer alguma coisa. Chamam-lhe a "Síndrome da Estupidez do Estômago Vazio" e embora possa aparecer a qualquer momento, é muito comum antes do almoço. Como é que se explica? Faz com que, por exemplo, enquanto se estiver em jejum, se fique satisfeito com menos, muito menos.

Claro que quando temos fome somos capazes de comer seja o que for. Mas o que este novo estudo, publicado no Psychonomic Bulletin and Review, sugere é que a fome também pode afetar decisões que não estejam diretamente relacionadas com a alimentação.

Desenvolvida na Universidade de Dundee, no Reino Unido, a pesquisa mostrou que os participantes que jejuaram durante 10 horas optariam, por exemplo, por receber menos downloads gratuitos de música do que aqueles que tinham comido recentemente – desde que os recebessem mais cedo.

Só que, lá está, não se pode comer ficheiros de música, essa é a questão. Normalmente, quando se oferece às pessoas uma escolha entre uma recompensa agora ou o dobro dessa recompensa num determinado momento no futuro, geralmente estão dispostas a esperar até 35 dias pela compensação maior. Mas quando se trata de pessoas com fome, a espera cai para três dias.

Outro exemplo: digamos que falava com um consultor de pensões ou hipotecas, como avançou Benjamin Vincent, que liderou o estudo, citado pelo The Guardian. “Fazer isso quando se tem fome pode fazer com que se preocupe mais com um desconto imediato do que um melhor no futuro.”

E tudo isto porque se saltou uma refeição? São conclusões que lembram as de outro estudo feito em 2011, que constatou que os juízes que presidiam às audiências para conceder liberdades condicionais emitiam decisões mais brandas ao início da manhã, depois do pequeno-almoço, ou então logo a seguir ao almoço. Já os que estavam há muitas horas sem comer, e se sentiam absolutamente famintos, tendiam a perdoar menos e a ser menos indulgentes.