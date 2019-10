Netflix vai começar a limitar a partilha de passwords

De acordo com a empresa de estudos de mercado Magid, 35% dos millennials (início anos 80 até final década de 90) partilham as suas passwords dos serviços de streaming, contra 19% dos adultos da geração X (finais anos 60 até finais anos 70) e 13% dos chamados "baby boomers" (meados dos anos 40 até meados dos anos 60). No total, a Magid estima que 9% dos utilizadores partilhem as passwords. A percentagem pode não parecer elevada, mas corresponde a milhões de dólares em perdas de potenciais clientes.

A Netflix anunciou esta semana que está de olho no problema. Interrogado sobre a plataforma tenciona lidar com a partilha de passwords sem perder parte dos utilizadores, Greg Peters, chief product officer da empresa respondeu que estão a "monitorizar a situação".

Partilhar a password equivale a partilhar uma conta Neftlix, que, por seu lado, pretende que cada casa tenha a sua própria conta (podendo estabelecer vários perfis dentro da mesma).Atualmente, o número de dispostivos abrangidos por uma conta são limitados, mas não há controlo sobre a partilha de passwords.

"Vamos ver formas 'consumer-friendly'" para acabar com isso, anunciou o responsável.

A Netlix tem atualmente mais de 100 milhões de utilizadores em todo o mundo.