Netflix revela os números das suas séries originais mais populares nos últimos meses

Depois do êxito das duas primeiras temporadas, a terceira temporada de Stranger Things voltou a bater recordes, e com 64 milhões de visualizações foi a série mais visualizada de sempre nas primeiras quatro semanas após a estreia dos novos episódios. A série original da Netflix já confirmou uma quarta temporada e anunciou ainda novo um acordo que inclui séries e filmes com os Duffer Brothers, os irmãos gémeos criadores da série. “Os Duffer Brothers cativaram audiências pelo mundo inteiro com Stranger Things e estamos emocionados por expandir a nossa relação para trazer a sua vívida imaginação a outros projetos de filmes e séries que os nossos membros vão adorar” disse Ted Sarandos, Chief Content Officer da Netflix. “Mal podemos esperar para ver o que os Duffer Brothers têm preparado quando saírem do Upside Down.”

A Netflix revelou ainda os números das audiências das séries Unbelievable, com 32 milhões de visualizações e de Tall Girl com 41 milhões de visualizações nos primeiros 28 dias.

Na categoria dos filmes, foi Murder Mystery quem mais se destacou. O filme conta com a partipação de Adam Sandler e Jennifer Aniston, que dão vida a um casal americano que se vê envolvido num homicídio durante uma viagem pela Europa. Com mais de 30 milhões de visualizações tornou-se no filme mais visto nos primeiros três dias, ultrapassando o anterior líder Bird Box.

Até ao final de 2019 é provável que novos recordes possam ser batidos, com a aguardada estreia do filme The Irishman, do realizador Martin Scorsese, que será conteúdo exclusivo da Netflix

Os dados apresentados apenas se referem aos conteúdos que foram visualizados em pelo menos 70 por cento do seu tempo total.