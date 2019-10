Acompanhe em direto a primeira vez na história que um passeio espacial é realizado só por mulheres

As duas astronautas vão realizar a manutenção da parte elétrica da estação espacial e fazer a substituição de duas baterias defeituosas. Nunca na história da exploração espacial duas mulheres realizaram esse tipo de atividade, a ser transmitida em direto pelo site da NASA.

Christina Koch vai usar um fato com riscas vermelhas, enquanto a sua parceira Jessica Meir terá um sem riscas. Esta caminahda espacial será a 221ª em apoio à montagem, manutenção e atualizações da estação e a oitava fora da estação este ano. Será ainda a quarta caminhada espacial de Koch e a primeira de Meir.

Este é também o primeiro voo espacial conjunto para as duas mulheres, selecionadas como candidatas a astronautas em 2013, numa classe que tinha 50 por cento de mulheres.

Em março deste ano, a Nasa tinha cancelado a primeira caminhada espacial totalmente feminina. As astronautas Christina Koch e Anne McClain chegaram a sair juntas da Estação Espacial, mas Anne acabou por ter de realizar o trabalho ao lado do astronauta Nick Hague por falta de trajes no tamanho correto

Continuando a contabilidade, falta ainda dizer que Meir será a 15ª mulher a caminhar no espaço e a 14ª mulher nos EUA. Será a 43ª caminhada espacial a incluir uma mulher, desde que foi realizada a primeira, em 1984: a cosmonauta russa Svetlana Savitskaya sairia em julho, e a astronauta da NASA Kathryn Sullivan, em outubro.