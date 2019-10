A história de Lual Mayden, o refugiado que chegou a CEO

Ainda recém-nascido, Lual Mayden fez mais de 360 quilómetros ao colo dos pais, em fuga da sua cidade natal, no Sudão do Sul, destruída pela guerra, rumo a um campo de refugiados no norte do Uganda. As irmãs mais velhas não resistiram à longa jornada, mas o pequeno Lual sobreviveu. Como conta ao The Washington Post, na maioria dos dias sem saber se estaria vivo quando o sol nascesse outra vez. Ou se teria comida. Suficiente não, certamente.

Aos 9 anos, o menino entretinha as outras crianças refugiadas com espetáculos de marionetas improvisados. Chegavam a juntar-se mais de 100 pessoas a assistir. Quando Lual tinha 12 anos, viu pela primeira vez um computador e pediu um à mãe. Sem dinheiro para comer, Nyantet Daruka começou por se rir do pedido. Mas, depois, começou a pensar na capacidade que o filho mostrava, com as marionetas, de transformar coisas simples, como caixas de cartão, em alguma coisa. E meteu mãos ao trabalho: durante três anos costurou para juntar dinheiro para o computador tão desejado. Lual chorou. A partir daí, não largou o presente. Aprendeu inglês por si próprio, aprendeu a trabalhar com programas de design gráfico e viu tantos tutoriais que um amigo lhe passava numa pen que conseguiu aprender a programar.

Faça-se um salto de alguns anos e o The Washington Post foi encontrá-lo numa casa confortável nos EUA, onde reside, lidera a sua própria empresa e usa as suas experiências do passado para criar os seus produtos - jogos de vídeo que promovem o fim de conflitos.

A sua empresa – Janub Games – está em processo de lançamento, assim como o seu produto mais recente: um jogo que promove a harmonia entre todos, que se chama Salaam (significa “paz” em árabe).

A primeira versão do Salaam foi desenvolvida em 2016. Nessa versão os jogadores tinham de "dissolver" bombas que caíam do céu, com uma nuvem de “paz”, antes de atingirem a vila. Mayer fez uma publicação no Facebook onde partilhou o link para o jogo que, por sua vez, foi partilhado entre a comunidade internacional de jogos. Foi convidado a falar sobre o jogo com profissionais da indústria e lançou assim o seu caminho pelos EUA.

Na nova versão do jogo, o utilizador adota o papel de refugiado que tem de fugir de bombas que vão caindo, encontrar água e ganhar pontos de energia para garantir a sua sobrevivência, enquanto o país do jogador passa da guerra para a paz. Se o personagem do jogador ficar sem energia, terá de comprar mais comida, água e remédios com dinheiro real. Estes fundos são utilizados para ajudar refugiados através de parcerias da Janub Games com várias ONG.

O Salaam está numa categoria distinta no mundo dos jogos mas alguns especialistas acreditam que pode ter um impacto legítimo na resolução de conflitos à medida que a indústria de videojogos cresce.

“A paz é algo que se constrói com o tempo” diz o jovem ao Washington Post, acrescentando que é preciso dar tempo para que haja uma mudança de atitude e de mentalidade.

Mayden pretende que o Salaam esteja pronto para lançamento em dezembro e está determinado a aumentar a categoria de jogos de impacto social para retribuir à sua comunidade.