Esta é a formiga mais rápida do mundo e vive no Saara

As formigas da espécie Cataglyphis bombycina conseguem viajar a uma velocidade extraordinária que faz delas as formigas mais rápidas do mundo, podendo atingir velocidades de 0,855 metros por segundo.

“Sabíamos que esses animais eram rápidos, mas ninguém sabia exatamente qual a rapidez nem como atingiriam essa velocidade”, explicou à CNN um dos autores do estudo, Harald Wolf, professor da Universidade de Ulm, na Alemanha. O investigador acredita que as suas pernas curtas são a chave do mistério. “Com as pernas curtas elas podem sincronizar melhor as três pernas que têm no chão a qualquer momento. Assim podem fazer movimentos breves na areia”, e, desta forma, não se afundam e movimentam-se mais rápido pelas dunas.

A cor prateada das formigas também lhes proporciona algum alívio do calor, refletindo a luz do sol e deixando-as menos quentes.

Sara Pfeffer, cientista da Universidade de Ulm que também participou no projeto, explicou que para a equipa encontrar as formigas teve de segui-las até ao ninho. Depois de localizadas, foi colocado um canal de alumínio à entrada com comida no final para atrair os insetos. De seguida, os investigadores filmaram-nas de cima para analisarem a velocidade e o que viram surpreendeu-os.

As descobertas da equipa estarão disponíveis na revista científica Journal of Experimental Biology.