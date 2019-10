As melhores imagens de vida selvagem do ano (além da marmota em pânico)

Na sua 55ª edição, o concurso Fotógrafo da Vida Selvagem do Ano é a montra do Museu de História Natural, de Londres para as melhores imagens do mundo no género. A competição deste ano atraiu mais de 48 mil inscrições, tanto de profissionais como amadores, em mais de 100 países.

Os trabalhos vencedores vão estar em exposição naquela instituição britânica a partir desta sexta-feira, 18, mas na segunda-feira, 21, já há quem esteja de olho na competição de 2020, com a abertura das inscrições a fotógrafos de todas a idades e habilidades, até 12 de dezembro.