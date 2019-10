As algas são o último grito da culinária. Veja aqui algumas receitas com estas ervas do mar

São simples e saborosas. E vão bem numa série de receitas.

Compram-se frescas, conservadas em sal. Depois, passam-se por água corrente, duas a três vezes, para se retirar o sal. Se estiverem secas, demolham-se em água tépida durante 10 a 20 minutos. Nestes processos, as algas aumentam 5 a 10 vezes o seu volume.

Quando se usam em flocos, esfarelaram-se entre os dedos ou moem-se numa picadora, dependendo do tamanho desejado.

Para se tostarem, colocam-se as algas secas numa frigideira em lume brando até que estejam crocantes, virando com frequência. Dependendo da espécie, isto demora até cerca de 30 minutos. Também podem ser colocadas no forno, durante a noite e a uma temperatura de 40 graus.

A Algaplus dá algumas ideias para as cozinhar, assim como o professor Leonel Pereira, biólogo da Universidade de Coimbra e autor do livro Macroalgas Marinhas da Costa Portuguesa. Delicie-se:

Omelete com Alface-do-mar

Ingredientes:

2 ovos

1 colher de sopa de leite

1 mão cheia de alface-do-mar hidratada ou uma colher de sopa seca

1 mão de folhas de espinafres

25 gramas de queijo ralado

Cebolinho a gosto

Sal com alface-do-mar q.b.

Óleo ou azeite

Preparação: Bata os ovos inteiros com um pouco de sal e a alface-do-mar. Adicione o leite. Acrescente a alface-do-mar picada ou seca, os espinafres, o queijo ralado e o cebolinho picado. Aqueça bem o óleo ou o azeite numa frigideira e junte a mistura. Com a ajuda de um garfo vá libertando os lados, de modo a que o ovo cru de cima passe para baixo. Cozinhe durante dois a três minutos.

Wraps de Salmão com Alface-do-mar

Ingredientes:

1 pimento vermelho

100 gramas de pickles

5 gramas de alface-do-mar seca

4 gramas de musgo-irlandês seco

300 gramas de salmão fresco

1 colher de chá de açúcar

Alcaparras

Conhaque

Sal

Limão

Erva-doce ou funcho

Pimenta preta q.b.

Preparação: Tire a pele do salmão e parta a posta em cubinhos pequenos. Junte o conhaque, o sal, o limão, a pimenta preta moída, a erva-doce ou o funcho, o açúcar e deixe marinar. Hidrate o musgo-irlandês durante cerca de 3 minutos com água previamente fervida. Depois de escorrido, pique-o juntamente com os pickles e o pimento e adicione tudo à marinada. Hidrate a alface-do-mar conforme indicação da embalagem. Forre o wrap com folhas de alface-domar. Espalhe um pouco da marinada de salmão preparada anteriormente, enrole e está pronto a servir.

Pasta De Abacate Com Botelho-Comprido

Ingredientes:

1 abacate maduro

Sumo de ½ limão

4 colheres de sopa de azeite

1 pitada de pimenta preta

5 gramas de alga botelho-comprido seca inteira

1 pitada de sementes de sésamo

Preparação: Descasque o abacate e retire o caroço. Num taça junte o sumo de ½ limão, o azeite e a pimenta. Com a ajuda de um garfo, esmague o abacate até ficar uma pasta. Se usar a alga seca, hidrate previamente numa taça durante cerca de cinco minutos. Escorra o botelho-comprido para retirar a água e pique em pedaços pequenos. Adicione-o ao preparado anterior e misture. Finalize com as sementes de sésamo.

Caldo de Camarões com Algas (6 a 8 pessoas)

30 gramas de Nori em flocos

500 gramas de camarão

1,7 l de água

sal q.b.

2 malaguetas

3 colheres de molho de peixe

1/2 lima

50 gramas margarina com azeite

100 gramas de esparguete, tipo aletria

Preparação: Demolhe as algas em água morna durante 10 minutos e cozê-las em água a ferver durante 10 minutos. Coza os camarões em água temperada com sal e malaguetas. Deixe arrefecer e retire as cabeças e descasque os camarões. Reserve a água, depois de coada. Tempere com sumo de lima e molho de peixe. Misture e deixe repousar por cinco minutos. Derreta a margarina, junte os camarões e saltei-os. Regue com o caldo coado. Junte o esparguete e as algas escorridas. Deixe ferver por mais cinco minutos.

Arroz de Esparguete do Mar (4 pessoas)

30 gramas de esparguete do mar

600 gramas de arroz

1 cebola pequena picada

100 gramas de passas de uva ou sultanas

1 punhado de pinhões

Açafrão q.b.

Azeite

4 colheres de molho de soja

Sal a gosto

Preparação: Demolhe as algas num recipiente com água morna durante 10 minutos, enquanto salteia a cebola em azeite. Quando começar a dourar, junte as passas até que inchem. De seguida, juntam-se os pinhões, sem os deixar torrar. Adicione açafrão e misture. Numa panela, coza o arroz com as algas, em água abundante sem sal e durante 30 minutos. Só no final ponha o sal e deixa-se cozer por mais cinco minutos. Misture o arroz com o preparado na frigideira. Finalmente, tempere com molho de soja.