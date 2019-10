Dois anos depois dos incêndios, já há meninos a correr pelos corredores da escola de Midões

D.R.

Quando, em 2017, a VISÃO esteve no Centro de Portugal a contar as histórias de um território violentamente ardido, parou perante um jardim de infância quase centenário, em escombros, na aldeia de Midões, no concelho de Tábua. As 21 crianças que lá andavam foram imediatamente realojadas noutra escola e um consórcio de profissionais voluntários prometeu, na altura, que reergueria o edifício sem cobrar um tostão.

Precisamente dois anos depois dos incêndios que deitaram abaixo a escola, ela abre as portas para o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e mais umas dezenas de convidados que foram até à aldeia inaugurar a obra.

A ideia deste pro bono partiu de Pedro Vicente, diretor geral da Level Constellation e membro da Associação Portuguesa dos Promotores Imobiliários e Investidores. Mas o arquiteto Diogo Freire de Andrade agarrou-a com todo o entusiasmo e espalhou a palavra por uma mão cheia de empresários. A única educadora que trabalhava no infantário (hoje já serão duas porque há outra turma de meninos) Ana Beatriz Neves, 56 anos, não podia ter ficado mais feliz com o empenho destes profissionais. E estará feliz de voltar a ensinar dentro daqueles quatro paredes, entretanto melhoradas.

Se, à época, nada ligava estes profissionais à terra beirã, hoje, dois anos depois, sentem que quase são seus habitantes, pois muitas foram as viagens de Lisboa até Midões. Diogo Freire de Andrade talvez vá até sentir saudades dos quilómetros de autoestrada que fez, enquanto se responsabilizou pelo projeto de recuperação.

Se os prazos da obra derraparam, a culpa foi da pedinchice para que os 500 mil euros necessários fossem angariados, bem como os materiais para edificar uma escola deste calibre. "Aproveitámos e fizemos uma série de melhoramentos, das casas de banho ao ar condicionado. Ficou muito melhor", garante o arquiteto, orgulhoso deste projeto especial que finalmente termina.