"O que arde cura", diziam as nossas avós, enquanto sopravam para os nossos joelhos esfolados. Todas as vezes que foi obrigado a sentir aquela dor latejante de uma pinga de álcool ou água oxigenada numa ferida aberta... Valeram a pena? Será que estas são mesmo as melhores opções quando se trata de desinfetar feridas?