Chuva veio para ficar pelo menos até quinta-feira

Seis distritos do continente estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva ou aguaceiros, temporariamente fortes e acompanhados de trovoada, granizo e rajadas fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria vão estar sob aviso amarelo até às 12:00 de hoje. O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para esta segunda-feira, os meteorologistas prevêem ainda uma descida da temperatura.

A temperatura mínima volta a descer amanhã, um dia marcado por aguaceiros fracos no litoral Norte e Centro.

Para quarta-feira, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, apresentando-se pouco nublado na região Sul, com períodos de chuva no Minho e Douro litoral, estendendo-se a partir do final da manhã às restantes regiões do Norte e Centro e sendo mais intensa e persistente no litoral Norte a partir da tarde.

Quinta-feira espera-se céu geralmente muito nublado, sendo por nuvens altas na região Sul

até meio da manhã e períodos de chuva, em especial nas regiões Norte e Centro.