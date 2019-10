Tem 250 mil euros para gastar? Pode tentar comprar um casaco que pertenceu a Kurt Cobain

"Um casaco verde vintage usado por Kurt Cobain durante o concerto dos Nirvana MTV Unplugged, em 1993. O casaco da marca Manhattan é uma mistura de acrílico, mohair e licra com fecho de cinco botões (falta um botão) e dois bolsos exteriores, um buraco de queimadura e com descoloração perto do bolso esquerdo e do bolso direito. Tamanho médio. (...) Base de licitação: 50 mil dólares (€45 mil). Estimativa de venda: 200 mil a 300 mil dólares (€180 mil a €270 mil)."

É assim que a leiloeira Julien's anuncia o leilão do casaco que o vocalista dos Nirvana usou no concerto acústico que ficou na história do rock. Esta é a segunda vez em quatro anos que a despretensiosa peça de roupa vai a leilão. Em 2015, foi comprada por um investidor (mas também fã da banda) por €125 mil, muito acima da estimativa inicial de €50 mil. A 25 de outubro, dia do leilão, o casaco deverá obliterar este valor e aproximar-se do preço de um apartamento em Lisboa.

O casaco, oferecido por Courtney Love, viúva de Cobain, à ama da filha de ambos, nunca foi à máquina. "É muito importante que não seja lavado", disse à revista Rolling Stone Darren Julien, da leiloeira. "As manchas continuam lá. Há até queimaduras de cigarro visíveis." A peça tem sido guardada num cofre, dentro de um saco de tecido especial, para o proteger da humidade.No mesmo leilão vai ser licitada uma das seis guitarras Mustang feitas à medida para Kurt Cobain - esta é uma das usadas durante o tour que se seguiu ao lançamento do álbum In Utero. A guitarra de canhoto, azul celeste, tem uma base de licitação de 75 mil dólares (€68 mil), com uma estimativa de venda entre 300 mil e 500 mil dólares (€270 mil a €450 mil).

"A memorabilia de rock tornou-se um investimento", comentou Darren Julien. "Não é apenas um mercado de colecionadores. A pessoa que comprou o casaco em 2015 viu aqui uma oportunidade de investimento. Agora, porque temos estado a atingir preços-recorde para o Kurt Cobain, as pessoas começam a vender. Chamo a isto o novo mercado da arte."