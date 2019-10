Pela primeira vez na História, uma maratona é terminada em menos de duas horas

Era um dos "santos graal" do desporto: correr 42,195 km em menos de duas horas. O feito histórico foi conseguido hoje, sábado, pelo queniano Eliud Kipchoge, 34 anos, no Ineos Challenge, em Viena.

A marca, no entanto, não é um recorde mundial: a competição foi criada com as condições ideais para maximizar as possibilidades de ser terminada em menos de duas horas.

De qualquer forma, o recorde oficial já pertencia a Kipchoge, que conseguiu a marca de 2h01m39s na maratona de Berlim, a 16 de setembro do ano passado.